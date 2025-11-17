Wie viel Gewinn ein Bitcoin-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen hätte

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in Bitcoin gebracht.

Bitcoin notierte am 16.11.2015 bei 322,52 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in BTC investiert worden wären, hätte man nun 31,01 Bitcoin im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 928 659,25 USD, da Bitcoin am 16.11.2025 94 455,12 USD wert war. Das entspricht einem Zuwachs um 29 186,59 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von BTC liegt derzeit bei 76 295,96 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Bitcoin wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 124 774,17 USD.

