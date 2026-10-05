Wie viel Gewinn ein Bitcoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Investment in Bitcoin gewesen.

Bitcoin wurde am 04.10.2023 zu einem Wert von 27 793,84 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in BTC investiert hätte, hätte er nun 0,3598 Bitcoin im Depot. Die gehaltenen Bitcoin wären gestern 31 126,29 USD wert gewesen, da sich der BTC-USD-Kurs auf 86 511,89 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 211,26 Prozent angewachsen.

Bei 58 550,66 USD erreichte BTC am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net