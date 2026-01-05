|Investment im Check
Wie viel Gewinn ein Bitcoin-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Am 04.01.2021 wurde Bitcoin bei 31 977,75 USD gehandelt. Bei einem BTC-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,3127 Bitcoin in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 28 578,71 USD, da sich der Wert von Bitcoin am 04.01.2026 auf 91 388,27 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 185,79 Prozent angewachsen.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 76 295,96 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 124 774,17 USD.
Redaktion finanzen.net
