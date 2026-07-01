Anlage im Blick 01.07.2026 19:43:13

Wie viel Gewinn ein Dogecoin-Investment von vor 10 Jahren eingefahren hätte

Wie viel Gewinn ein Dogecoin-Investment von vor 10 Jahren eingefahren hätte

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Dogecoin gewesen.

Dogecoin kostete gestern vor 10 Jahren 0,000302 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 331 081,98 DOGE-Coins. Da sich der Wert eines Coins am 30.06.2026 auf 0,071970 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 827,90 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +23 727,90 Prozent.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte DOGE am 30.06.2026 bei 0,071970 USD. Bei 0,2895 USD erreichte Dogecoin am 13.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: CKA / shutterstock.com,Virrage Images / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1434
0,0053
0,47
Japanischer Yen
184,2185
-0,7515
-0,41
Britische Pfund
0,8566
-0,0002
-0,03
Schweizer Franken
0,9186
-0,0026
-0,28
Hongkong-Dollar
8,9674
0,0389
0,44
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:18 Rohstoffe im 2. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
21:35 Kryptowährungen im 2. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
20:34 Juni 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.07.26 Juni 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.07.26 2. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX letztlich weit im Plus -- DAX geht mit Rekord in den Feierabend -- Wall Street schließt uneins -- Asiens Börsen schlusendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex erreichte derweil neue Höhen. Die US-Börsen zeigten sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen