|Anlage im Blick
|
01.07.2026 19:43:13
Wie viel Gewinn ein Dogecoin-Investment von vor 10 Jahren eingefahren hätte
Dogecoin kostete gestern vor 10 Jahren 0,000302 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 331 081,98 DOGE-Coins. Da sich der Wert eines Coins am 30.06.2026 auf 0,071970 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 827,90 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +23 727,90 Prozent.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte DOGE am 30.06.2026 bei 0,071970 USD. Bei 0,2895 USD erreichte Dogecoin am 13.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: CKA / shutterstock.com,Virrage Images / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1434
|
0,0053
|
|
0,47
|Japanischer Yen
|
184,2185
|
-0,7515
|
|
-0,41
|Britische Pfund
|
0,8566
|
-0,0002
|
|
-0,03
|Schweizer Franken
|
0,9186
|
-0,0026
|
|
-0,28
|Hongkong-Dollar
|
8,9674
|
0,0389
|
|
0,44
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX letztlich weit im Plus -- DAX geht mit Rekord in den Feierabend -- Wall Street schließt uneins -- Asiens Börsen schlusendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex erreichte derweil neue Höhen. Die US-Börsen zeigten sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.