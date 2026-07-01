Wie viel Gewinn ein Dogecoin-Investment von vor 10 Jahren eingefahren hätte

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Dogecoin gewesen.

Dogecoin kostete gestern vor 10 Jahren 0,000302 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 331 081,98 DOGE-Coins. Da sich der Wert eines Coins am 30.06.2026 auf 0,071970 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 827,90 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +23 727,90 Prozent.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte DOGE am 30.06.2026 bei 0,071970 USD. Bei 0,2895 USD erreichte Dogecoin am 13.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net