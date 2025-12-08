Wie viel Gewinn ein Ethereum Classic-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Am 07.12.2020 lag der Kurs von Ethereum Classic bei 6,132 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in ETC investiert hat, hat nun 16,31 Ethereum Classic im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 213,45 USD, da sich der Wert von Ethereum Classic am 07.12.2025 auf 13,09 USD belief. Mit einer Performance von +113,45 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief von ETC liegt derzeit bei 12,97 USD und wurde am 01.12.2025 erreicht. Bei 33,94 USD erreichte die Kryptowährung am 13.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net