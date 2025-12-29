Langfristige Anlage 29.12.2025 19:43:13

Wie viel Gewinn ein Ethereum Classic-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Gewinn ein Ethereum Classic-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

So viel hätten Investoren mit einer frühen Ethereum Classic-Investition verdienen können.

Gestern vor 5 Jahren notierte Ethereum Classic bei 5,854 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in ETC investiert hätte, hätte er nun 17,08 Ethereum Classic im Depot. Mit dem ETC-USD-Kurs vom 28.12.2025 gerechnet (12,18 USD), wäre das Investment nun 208,01 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 108,01 Prozent gesteigert.

Am 18.12.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 11,65 USD. Am 23.01.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 28,97 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1757
-0,0016
-0,13
Japanischer Yen
183,74
-0,5500
-0,30
Britische Pfund
0,8716
-0,0009
-0,10
Schweizer Franken
0,9295
0,0004
0,04
Hongkong-Dollar
9,1404
-0,0081
-0,09
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhiger Handel nach der Weihnachtspause: ATX und DAX schließen wenig bewegt -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tendierte zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso nur marginal. Die US-Börsen notieren im Minus. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen