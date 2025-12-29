Wie viel Gewinn ein Ethereum Classic-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

So viel hätten Investoren mit einer frühen Ethereum Classic-Investition verdienen können.

Gestern vor 5 Jahren notierte Ethereum Classic bei 5,854 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in ETC investiert hätte, hätte er nun 17,08 Ethereum Classic im Depot. Mit dem ETC-USD-Kurs vom 28.12.2025 gerechnet (12,18 USD), wäre das Investment nun 208,01 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 108,01 Prozent gesteigert.

Am 18.12.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 11,65 USD. Am 23.01.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 28,97 USD.

Redaktion finanzen.net