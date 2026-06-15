|Langzeit-Investition
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15.06.2026 19:43:13
Wie viel Gewinn ein Investment in Bitcoin Cash von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Vor 3 Jahren notierte Bitcoin Cash bei 101,90 USD. Bei einer BCH-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 98,14 Bitcoin Cash. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 572,86 USD, da Bitcoin Cash am 14.06.2026 209,63 USD wert war. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 105,73 Prozent zugenommen.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 10.06.2026 bei 194,89 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Bitcoin Cash am 03.01.2026 bei 654,75 USD.
Redaktion finanzen.net
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