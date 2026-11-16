Gewinn oder Verlust? 16.11.2026 11:03:13

Wie viel Gewinn ein Investment in Bitcoin von vor 10 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Gewinn ein Investment in Bitcoin von vor 10 Jahren eingebracht hätte

Das wäre der Gewinn bei einer frühen Bitcoin-Investition gewesen.

Bitcoin kostete gestern vor 10 Jahren 714,84 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in BTC investiert hätte, hätte er nun 13,99 Bitcoin. Die gehaltenen Bitcoin wären am 15.11.2026 912 379,23 USD wert gewesen, da der BTC-USD-Kurs bei 65 220,52 USD lag. Das entspricht einer Zunahme von 9 023,79 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 30.06.2026 bei 58 550,66 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 97 032,06 USD und wurde am 14.01.2026 erreicht.

Redaktion Finanzen.net

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