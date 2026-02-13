|Krypto-Performance im Blick
Wie viel Gewinn ein Investment in Chainlink von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Vor 3 Jahren wurde Chainlink bei 6,797 USD gehandelt. Bei einem LINK-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,71 Chainlink in seinem Portfolio. Die gehaltenen Chainlink wären am 12.02.2026 123,55 USD wert gewesen, da der LINK-USD-Kurs bei 8,398 USD lag. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,55 Prozent gesteigert.
Am 05.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 7,922 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 26,73 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.
