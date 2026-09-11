Wie viel Gewinn ein Investment in Chainlink von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Vor 3 Jahren wurde Chainlink bei 6,019 USD gehandelt. Bei einem LINK-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,61 Chainlink in seinem Portfolio. Die gehaltenen Chainlink wären am 10.09.2026 190,75 USD wert gewesen, da der LINK-USD-Kurs bei 11,48 USD lag. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 90,75 Prozent gesteigert.

Am 30.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 7,185 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 25,13 USD und wurde am 12.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net