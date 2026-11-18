|Krypto-Anlage im Fokus
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18.11.2026 19:43:13
Wie viel Gewinn ein Investment in Dogecoin von vor 10 Jahren abgeworfen hätte
Dogecoin wurde am 17.11.2016 zu einem Wert von 0,000213 USD gehandelt. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 46 932 932,84 DOGE-Coins Das Investment hätte nun einen Wert von 2 815 411,84 USD, da sich der Wert eines Coins am 17.11.2026 auf 0,059988 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28 054,12 Prozent zugenommen.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 14.11.2026 bei 0,057006 USD. Bei 0,1548 USD erreichte die Kryptowährung am 26.11.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion Finanzen.net
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