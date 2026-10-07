Wie viel Gewinn ein Investment in Dogecoin von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Das wäre der Verdienst einer frühen Dogecoin-Investition gewesen.

Dogecoin wurde gestern vor 3 Jahren bei 0,061426 USD gehandelt. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in DOGE investiert hat, hat nun 162 798,18 Dogecoin im Depot. Die gehaltenen Dogecoin wären am 06.10.2026 bei einem DOGE-USD-Kurs von 0,093818 USD 15 273,47 USD wert gewesen. Das entspricht einer Zunahme von 52,73 Prozent.

Am 06.08.2026 fiel DOGE auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,068944 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,2554 USD und wurde am 08.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net