|Anlage: Erfolg oder Verlust?
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07.10.2026 19:43:13
Wie viel Gewinn ein Investment in Dogecoin von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Dogecoin wurde gestern vor 3 Jahren bei 0,061426 USD gehandelt. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in DOGE investiert hat, hat nun 162 798,18 Dogecoin im Depot. Die gehaltenen Dogecoin wären am 06.10.2026 bei einem DOGE-USD-Kurs von 0,093818 USD 15 273,47 USD wert gewesen. Das entspricht einer Zunahme von 52,73 Prozent.
Am 06.08.2026 fiel DOGE auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,068944 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,2554 USD und wurde am 08.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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