Wie viel Gewinn ein Investment in Ethereum von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Vor 1 Jahr kostete ein Ethereum 1 808,07 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in ETH zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,5531 Ethereum. Da sich der Wert eines Coins am 05.04.2026 auf 2 109,29 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 166,60 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 16,66 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von ETH liegt derzeit bei 1 471,59 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Am 22.08.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4 828,99 USD.

Redaktion finanzen.net