|Lukrativer ETH-Einstieg?
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04.05.2026 11:03:13
Wie viel Gewinn ein Investment in Ethereum von vor 3 Jahren eingefahren hätte
Ethereum kostete am 03.05.2023 1 904,05 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in ETH investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,252 Ethereum. Mit dem ETH-USD-Kurs von gestern gerechnet (2 324,23 USD), wäre die Investition nun 12 206,79 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +22,07 Prozent.
Bei 1 811,24 USD erreichte ETH am 07.05.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum liegt derzeit bei 4 828,99 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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