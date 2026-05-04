Wie viel Gewinn ein Investment in Ethereum von vor 3 Jahren eingefahren hätte

Bei einem frühen Engagement in Ethereum hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Ethereum kostete am 03.05.2023 1 904,05 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in ETH investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,252 Ethereum. Mit dem ETH-USD-Kurs von gestern gerechnet (2 324,23 USD), wäre die Investition nun 12 206,79 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +22,07 Prozent.

Bei 1 811,24 USD erreichte ETH am 07.05.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum liegt derzeit bei 4 828,99 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net