ETH-Investment im Fokus 17.08.2026 11:03:13

Wie viel Gewinn ein Investment in Ethereum von vor 3 Jahren eingefahren hätte

Wie viel Gewinn ein Investment in Ethereum von vor 3 Jahren eingefahren hätte

Bei einer frühen Investition in Ethereum hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren kostete ein Ethereum 1 806,68 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in ETHinvestiert, wäre er nun im Besitz von 5,535 Ethereum. Die gehaltenen Coins wären am 16.08.2026 bei einem ETH-USD-Kurs von 1 874,16 USD 10 373,52 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,74 Prozent vermehrt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 25.06.2026 bei 1 564,05 USD. Bei 4 828,99 USD erreichte der Coin am 22.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Steve Heap / Shutterstock.com

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