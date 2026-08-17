|ETH-Investment im Fokus
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17.08.2026 11:03:13
Wie viel Gewinn ein Investment in Ethereum von vor 3 Jahren eingefahren hätte
Vor 3 Jahren kostete ein Ethereum 1 806,68 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in ETHinvestiert, wäre er nun im Besitz von 5,535 Ethereum. Die gehaltenen Coins wären am 16.08.2026 bei einem ETH-USD-Kurs von 1 874,16 USD 10 373,52 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,74 Prozent vermehrt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 25.06.2026 bei 1 564,05 USD. Bei 4 828,99 USD erreichte der Coin am 22.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Steve Heap / Shutterstock.com
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