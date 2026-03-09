|Lohnender ETH-Einstieg?
|
09.03.2026 11:03:13
Wie viel Gewinn ein Investment in Ethereum von vor 5 Jahren eingefahren hätte
Gestern vor 5 Jahren notierte Ethereum bei 1 836,83 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,05444 ETH im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 105,57 USD, da sich der Wert von Ethereum am 08.03.2026 auf 1 939,08 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 5,57 Prozent.
Am 08.04.2025 fiel ETH auf ein 52-Wochen-Tief bei 1 471,59 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 bei 4 828,99 USD.
Redaktion finanzen.net
