Krypto-Investment im Blick 13.10.2026 11:03:13

Wie viel Gewinn ein Investment in Monero von vor 1 Jahr abgeworfen hätte

Wie viel Gewinn ein Investment in Monero von vor 1 Jahr abgeworfen hätte

So viel hätten Investoren mit einer frühen Monero-Investition verdienen können.

Monero war am 12.10.2025 304,80 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,3281 XMR im Depot. Mit dem XMR-USD-Kurs vom 12.10.2026 gerechnet (526,69 USD), wäre die Investition nun 172,80 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 72,80 Prozent gesteigert.

Bei 291,55 USD erreichte die Kryptowährung am 17.10.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 14.01.2026 bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1239
0,0020
0,17
Japanischer Yen
177,642
0,3720
0,21
Britische Pfund
0,8444
-0,0010
-0,11
Schweizer Franken
0,9272
-0,0005
-0,05
Hongkong-Dollar
8,82
0,0156
0,18
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX höher -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich vor dem Wochenende höher. An den Märkten in Asien geht es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen