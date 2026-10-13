Wie viel Gewinn ein Investment in Monero von vor 1 Jahr abgeworfen hätte

So viel hätten Investoren mit einer frühen Monero-Investition verdienen können.

Monero war am 12.10.2025 304,80 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,3281 XMR im Depot. Mit dem XMR-USD-Kurs vom 12.10.2026 gerechnet (526,69 USD), wäre die Investition nun 172,80 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 72,80 Prozent gesteigert.

Bei 291,55 USD erreichte die Kryptowährung am 17.10.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 14.01.2026 bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net