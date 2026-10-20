Krypto-Investment im Blick 20.10.2026 11:03:15

Wie viel Gewinn ein Investment in Monero von vor 3 Jahren eingefahren hätte

Wie viel Gewinn ein Investment in Monero von vor 3 Jahren eingefahren hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Monero-Investment verdienen können.

Gestern vor 3 Jahren notierte Monero bei 152,38 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in XMR investiert, befänden sich nun 6,563 Monero in seinem Portfolio. Mit dem XMR-USD-Kurs vom 19.10.2026 gerechnet (606,37 USD), wäre die Investition nun 3 979,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 297,94 Prozent gesteigert.

Am 05.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 292,19 USD. Am 14.01.2026 stieg Monero auf ein 52-Wochen-Hoch bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1237
-0,0001
-0,01
Japanischer Yen
177,73
0,0000
0,00
Britische Pfund
0,8402
0,0003
0,04
Schweizer Franken
0,9271
0,0000
0,00
Hongkong-Dollar
8,822
0,0022
0,02
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen