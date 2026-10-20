Wie viel Gewinn ein Investment in Monero von vor 3 Jahren eingefahren hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Monero-Investment verdienen können.

Gestern vor 3 Jahren notierte Monero bei 152,38 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in XMR investiert, befänden sich nun 6,563 Monero in seinem Portfolio. Mit dem XMR-USD-Kurs vom 19.10.2026 gerechnet (606,37 USD), wäre die Investition nun 3 979,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 297,94 Prozent gesteigert.

Am 05.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 292,19 USD. Am 14.01.2026 stieg Monero auf ein 52-Wochen-Hoch bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net