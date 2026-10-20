|Krypto-Investment im Blick
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20.10.2026 11:03:15
Wie viel Gewinn ein Investment in Monero von vor 3 Jahren eingefahren hätte
Gestern vor 3 Jahren notierte Monero bei 152,38 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in XMR investiert, befänden sich nun 6,563 Monero in seinem Portfolio. Mit dem XMR-USD-Kurs vom 19.10.2026 gerechnet (606,37 USD), wäre die Investition nun 3 979,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 297,94 Prozent gesteigert.
Am 05.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 292,19 USD. Am 14.01.2026 stieg Monero auf ein 52-Wochen-Hoch bei 714,30 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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