Wie viel Gewinn ein Investment in Ripple von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Gestern vor 3 Jahren war ein Ripple 0,3892 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 25 691,59 XRP-Coins Da sich der XRP-USD-Kurs gestern auf 1,352 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34 741,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 247,42 Prozent erhöht.

Am 05.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,212 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 21.07.2025 bei 3,557 USD.

Redaktion finanzen.net