|Langzeit-Investment
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11.08.2026 11:03:13
Wie viel Gewinn ein Investment in Ripple von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Am 10.08.2023 wurde Ripple bei 0,6334 USD gehandelt. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15 787,17 XRP-Coins Das Investment hätte nun einen Wert von 15 965,29 USD, da sich der Wert eines Coins am 10.08.2026 auf 1,011 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 59,65 Prozent vermehrt.
Bei 1,004 USD erreichte der Coin am 11.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 3,286 USD erreichte Ripple am 13.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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