Krypto-Invest im Fokus 26.03.2026 19:43:13

Wie viel Gewinn ein Investment in Solana von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Gewinn ein Investment in Solana von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Bei einem frühen Solana-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Solana war gestern vor 3 Jahren 20,44 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 48,93 SOL-Coins Da sich der Kurs von SOL-USD gestern auf 91,63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 483,23 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 348,32 Prozent vermehrt.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte SOL am 23.02.2026 bei 77,69 USD. Am 18.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 247,55 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Aleksandra Sova / Shutterstock.com

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