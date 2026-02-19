Wie viel Gewinn ein Investment in Solana von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Bei einem frühen Solana-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Solana notierte am 18.02.2021 bei 8,971 USD. Bei einem SOL-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 114,67 Solana. Mit dem SOL-USD-Kurs von gestern gerechnet (81,49 USD), wäre das Investment nun 90 838,40 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 808,38 Prozent gesteigert.

Am 05.02.2026 fiel SOL auf ein 52-Wochen-Tief bei 78,24 USD. Am 18.09.2025 stieg Solana auf ein 52-Wochen-Hoch bei 247,55 USD.

Redaktion finanzen.net