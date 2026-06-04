|Anlage im Blick
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04.06.2026 19:43:13
Wie viel Gewinn ein Investment in Solana von vor 5 Jahren eingefahren hätte
Am 03.06.2021 wurde Solana bei 39,49 USD gehandelt. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 253,25 SOL. Da sich der SOL-USD-Kurs gestern auf 71,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 152,33 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 81,52 Prozent gesteigert.
Das 52-Wochen-Tief von SOL wurde am 04.06.2026 erreicht und liegt bei 68,65 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 18.09.2025 erreicht und liegt bei 247,55 USD.
Redaktion finanzen.net
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