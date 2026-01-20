|Gewinn oder Verlust?
|
20.01.2026 19:43:13
Wie viel Gewinn ein Investment in Stellar von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Am 19.01.2023 lag der Kurs von Stellar bei 0,084338 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in XLM vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 11 857,00 Stellar. Da sich der XLM-USD-Kurs gestern auf 0,2158 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 558,54 USD wert. Damit wäre die Investition um 155,85 Prozent gestiegen.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,2006 USD und wurde am 31.12.2025 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 17.07.2025 bei 0,5023 USD.
Redaktion finanzen.net
Bildquelle: LEE WA DA / Shutterstock.com
