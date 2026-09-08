Gewinn oder Verlust? 08.09.2026 19:43:13

Wie viel Gewinn ein Investment in Stellar von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Gewinn ein Investment in Stellar von vor 3 Jahren eingebracht hätte

So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Stellar Investoren gebracht.

Am 07.09.2023 lag der Kurs von Stellar bei 0,1253 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in XLM vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 7 977,74 Stellar. Da sich der XLM-USD-Kurs gestern auf 0,1937 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 545,56 USD wert. Damit wäre die Investition um 54,56 Prozent gestiegen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,1435 USD und wurde am 22.05.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 06.10.2025 bei 0,4087 USD.

Redaktion finanzen.net

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