|Gewinn oder Verlust?
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08.09.2026 19:43:13
Wie viel Gewinn ein Investment in Stellar von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Am 07.09.2023 lag der Kurs von Stellar bei 0,1253 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in XLM vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 7 977,74 Stellar. Da sich der XLM-USD-Kurs gestern auf 0,1937 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 545,56 USD wert. Damit wäre die Investition um 54,56 Prozent gestiegen.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,1435 USD und wurde am 22.05.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 06.10.2025 bei 0,4087 USD.
Redaktion finanzen.net
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