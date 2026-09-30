|Krypto-Investment im Blick
|
30.09.2026 11:03:15
Wie viel Gewinn ein Investment in Tron von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Vor 3 Jahren notierte Tron bei 0,089124 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in TRX investierten, hätten nun 112 202,81 Tron im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 29.09.2026 37 518,35 USD wert gewesen, da der TRX-USD-Kurs bei 0,3344 USD lag. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 275,18 Prozent.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte TRX am 05.02.2026 bei 0,2693 USD. Am 26.05.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,3754 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Ws Studio1985 / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1331
|
-0,0014
|
|
-0,12
|Japanischer Yen
|
178,29
|
-0,1400
|
|
-0,08
|Britische Pfund
|
0,8543
|
-0,0033
|
|
-0,38
|Schweizer Franken
|
0,9469
|
0,0010
|
|
0,10
|Hongkong-Dollar
|
8,8931
|
-0,0074
|
|
-0,08
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.