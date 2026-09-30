Krypto-Investment im Blick 30.09.2026 11:03:15

Wie viel Gewinn ein Investment in Tron von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Wie viel Gewinn ein Investment in Tron von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in Tron Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren notierte Tron bei 0,089124 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in TRX investierten, hätten nun 112 202,81 Tron im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 29.09.2026 37 518,35 USD wert gewesen, da der TRX-USD-Kurs bei 0,3344 USD lag. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 275,18 Prozent.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte TRX am 05.02.2026 bei 0,2693 USD. Am 26.05.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,3754 USD.

Redaktion finanzen.net

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