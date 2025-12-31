Wie viel Gewinn ein Investment in Tron von vor 5 Jahren eingefahren hätte

So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Tron Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde Tron bei 0,026979 USD gehandelt. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3 706,59 TRX im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 060,55 USD, da Tron am 30.12.2025 0,2861 USD wert war. Damit hätte sich das Investment um 960,55 Prozent vermehrt.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 16.03.2025 bei 0,2122 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 bei 0,3664 USD.

Redaktion finanzen.net