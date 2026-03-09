|Frühe Anlage
|
09.03.2026 11:03:13
Wie viel Gewinn ein Litecoin-Investment von vor 10 Jahren eingebracht hätte
Litecoin kostete gestern vor 10 Jahren 3,320 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in LTC investierten, hätten nun 3 012,05 Litecoin im Besitz. Die gehaltenen Litecoin wären am 08.03.2026 bei einem LTC-USD-Kurs von 52,62 USD 158 498,06 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 484,98 Prozent gesteigert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 50,75 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 13.08.2025 bei 130,96 USD.
Redaktion finanzen.net
Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com
