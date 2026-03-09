Frühe Anlage 09.03.2026 11:03:13

Wie viel Gewinn ein Litecoin-Investment von vor 10 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Gewinn ein Litecoin-Investment von vor 10 Jahren eingebracht hätte

Bei einem frühen Einstieg in Litecoin hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Litecoin kostete gestern vor 10 Jahren 3,320 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in LTC investierten, hätten nun 3 012,05 Litecoin im Besitz. Die gehaltenen Litecoin wären am 08.03.2026 bei einem LTC-USD-Kurs von 52,62 USD 158 498,06 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 484,98 Prozent gesteigert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 50,75 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 13.08.2025 bei 130,96 USD.

