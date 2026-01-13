Wie viel Gewinn ein Monero-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Wer vor Jahren in Monero eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Gestern vor 1 Jahr war ein Monero 199,96 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,5001 XMR. Mit dem XMR-USD-Kurs vom 12.01.2026 gerechnet (635,53 USD), wäre die Investition nun 317,83 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 217,83 Prozent gleich.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Monero am 08.04.2025 bei 194,95 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Monero am 13.01.2026 bei 675,39 USD..

Redaktion finanzen.net