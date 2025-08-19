Performance unter der Lupe 19.08.2025 11:03:13

Wie viel Gewinn ein Monero-Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte

Das wäre der Gewinn bei einer frühen Investition in Monero gewesen.

Monero wurde am 18.08.2022 zu einem Wert von 159,58 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in XMR investiert hätte, befänden sich nun 6,266 Monero in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 751,89 USD, da Monero am 18.08.2025 279,56 USD wert war. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 75,19 Prozent angewachsen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 136,63 USD und wurde am 02.10.2024 erreicht. Am 25.05.2025 stieg Monero auf ein 52-Wochen-Hoch bei 417,53 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

