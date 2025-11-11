Wie viel Gewinn ein Monero-Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte

Am 10.11.2022 wurde Monero bei 133,30 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in XMR investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,502 Monero. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 903,20 USD, da sich der Wert von Monero am 10.11.2025 auf 386,99 USD belief. Damit wäre das Investment 190,32 Prozent mehr wert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 141,77 USD und wurde am 15.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Monero wurde am 25.05.2025 erreicht und liegt bei 417,53 USD.

Redaktion finanzen.net