Krypto-Invest unter der Lupe 02.06.2026 11:03:13

Wie viel Gewinn ein Monero-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

Wie viel Gewinn ein Monero-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Monero Anlegern gebracht.

Monero wurde am 01.06.2021 zu einem Wert von 262,15 USD gehandelt. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 38,15 XMR. Die gehaltenen Monero wären gestern 13 098,59 USD wert gewesen, da sich der XMR-USD-Kurs auf 343,38 USD belief. Mit einer Performance von +30,99 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 15.08.2025 erreicht und liegt bei 235,55 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 14.01.2026 bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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