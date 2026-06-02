|Krypto-Invest unter der Lupe
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02.06.2026 11:03:13
Wie viel Gewinn ein Monero-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
Monero wurde am 01.06.2021 zu einem Wert von 262,15 USD gehandelt. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 38,15 XMR. Die gehaltenen Monero wären gestern 13 098,59 USD wert gewesen, da sich der XMR-USD-Kurs auf 343,38 USD belief. Mit einer Performance von +30,99 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 15.08.2025 erreicht und liegt bei 235,55 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 14.01.2026 bei 714,30 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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