Krypto-Invest im Blick 06.10.2026 11:03:15

Wie viel Gewinn ein Monero-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

Wie viel Gewinn ein Monero-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

Bei einem frühen Einstieg in Monero hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Gestern vor 5 Jahren war ein Monero 271,02 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in XMR investiert hätte, befänden sich nun 36,90 Monero in seinem Portfolio. Die gehaltenen Monero wären am 05.10.2026 20 720,95 USD wert gewesen, da der XMR-USD-Kurs bei 561,58 USD lag. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 107,21 Prozent angewachsen.

Am 17.10.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 291,55 USD. Bei 714,30 USD erreichte der Coin am 14.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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