Wie viel Gewinn ein Monero-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Monero Investoren gebracht.

Am 08.12.2020 wurde Monero bei 136,41 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in XMR investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 73,31 Monero. Das Investment hätte nun einen Wert von 27 361,73 USD, da sich der Wert von Monero am 08.12.2025 auf 373,24 USD belief. Damit wäre das Investment 173,62 Prozent mehr wert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 178,85 USD und wurde am 10.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Monero wurde am 30.11.2025 erreicht und liegt bei 436,53 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

