|Performance der Investition
|
09.12.2025 11:03:20
Wie viel Gewinn ein Monero-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte
Am 08.12.2020 wurde Monero bei 136,41 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in XMR investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 73,31 Monero. Das Investment hätte nun einen Wert von 27 361,73 USD, da sich der Wert von Monero am 08.12.2025 auf 373,24 USD belief. Damit wäre das Investment 173,62 Prozent mehr wert.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 178,85 USD und wurde am 10.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Monero wurde am 30.11.2025 erreicht und liegt bei 436,53 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,165
|
0,0012
|
|
0,10
|Japanischer Yen
|
181,91
|
0,4800
|
|
0,26
|Britische Pfund
|
0,8734
|
-0,0001
|
|
-0,02
|Schweizer Franken
|
0,9391
|
0,0002
|
|
0,02
|Hongkong-Dollar
|
9,0629
|
0,0087
|
|
0,10
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX legt zu -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während der heimische Aktienmarkt am Dienstag nicht vom Fleck kommt, verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.