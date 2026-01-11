|Performance im Blick
Wie viel Gewinn ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte
Gestern vor 5 Jahren war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,030357 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 329 412,34 POL. Mit dem POL-USD-Kurs vom 10.01.2026 gerechnet (0,1779 USD), wäre die Investition nun 58 599,74 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 486,00 Prozent gleich.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 31.12.2025 bei 0,1004 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 17.01.2025 bei 0,5083 USD..
