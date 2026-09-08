|Langzeit-Investment
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08.09.2026 11:03:13
Wie viel Gewinn ein Ripple-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Vor 3 Jahren war ein Ripple 0,5046 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in XRP investiert hätte, hätte er nun 198,16 Ripple. Die Anlage hätte nun einen Wert von 276,90 USD, da sich der Wert eines Coins am 07.09.2026 auf 1,397 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 176,90 Prozent.
Am 16.08.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9920 USD. Bei 3,122 USD erreichte die Kryptowährung am 13.09.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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