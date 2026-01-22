Investment im Fokus 22.01.2026 19:43:13

Wie viel Gewinn ein Solana-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Solana wurde gestern vor 3 Jahren bei 24,64 USD gehandelt. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in SOL investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40,58 Solana. Die gehaltenen Solana wären am 21.01.2026 5 243,60 USD wert gewesen, da der SOL-USD-Kurs bei 129,22 USD lag. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 424,36 Prozent angewachsen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 105,50 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Am 25.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 256,80 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Aleksandra Sova / Shutterstock.com

