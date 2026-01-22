|Investment im Fokus
|
22.01.2026 19:43:13
Wie viel Gewinn ein Solana-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Solana wurde gestern vor 3 Jahren bei 24,64 USD gehandelt. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in SOL investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40,58 Solana. Die gehaltenen Solana wären am 21.01.2026 5 243,60 USD wert gewesen, da der SOL-USD-Kurs bei 129,22 USD lag. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 424,36 Prozent angewachsen.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 105,50 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Am 25.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 256,80 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Aleksandra Sova / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1823
|
0,0067
|
|
0,57
|Japanischer Yen
|
184,1726
|
-2,0374
|
|
-1,09
|Britische Pfund
|
0,8672
|
-0,0035
|
|
-0,41
|Schweizer Franken
|
0,9225
|
-0,0054
|
|
-0,58
|Hongkong-Dollar
|
9,2178
|
0,0519
|
|
0,57
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.