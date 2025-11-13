Krypto-Investment 13.11.2025 19:43:13

Wie viel Gewinn ein Solana-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Gewinn ein Solana-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Solana gewesen.

Am 12.11.2022 lag der Kurs von Solana bei 14,55 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in SOL investiert, befänden sich nun 68,74 Solana in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 12.11.2025 auf 153,21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 531,90 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 953,19 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 105,50 USD. Bei 262,13 USD erreichte der Coin am 18.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Aleksandra Sova / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,164
0,0048
0,41
Japanischer Yen
179,7
0,3400
0,19
Britische Pfund
0,8821
-0,0007
-0,08
Schweizer Franken
0,9219
-0,0031
-0,33
Hongkong-Dollar
9,0447
0,0367
0,41
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Shutdown beendet: ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Märkte in Fernost enden höher
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich mit Abgaben, während das deutsche Börsenleitbarometer Verluste einsteckten musste. Die US-Börsen bewegen sich auf rotem Terrain. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen