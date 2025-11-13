Wie viel Gewinn ein Solana-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Solana gewesen.

Am 12.11.2022 lag der Kurs von Solana bei 14,55 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in SOL investiert, befänden sich nun 68,74 Solana in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 12.11.2025 auf 153,21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 531,90 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 953,19 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 105,50 USD. Bei 262,13 USD erreichte der Coin am 18.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net