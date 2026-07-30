Wie viel Gewinn ein Solana-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Solana wurde am 29.07.2023 zu einem Wert von 25,18 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in SOL investiert worden wären, hätte man nun 39,71 Solana im Portfolio. Da sich der SOL-USD-Kurs gestern auf 73,58 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 921,74 USD wert. Mit einer Performance von +192,17 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 62,15 USD und wurde am 06.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Solana liegt derzeit bei 247,55 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net