SOL-Investition im Fokus 30.07.2026 19:43:13

Wie viel Gewinn ein Solana-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Gewinn ein Solana-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

So viel hätten Anleger mit einer frühen Solana-Investition verdienen können.

Solana wurde am 29.07.2023 zu einem Wert von 25,18 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in SOL investiert worden wären, hätte man nun 39,71 Solana im Portfolio. Da sich der SOL-USD-Kurs gestern auf 73,58 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 921,74 USD wert. Mit einer Performance von +192,17 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 62,15 USD und wurde am 06.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Solana liegt derzeit bei 247,55 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Aleksandra Sova / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1529
0,0004
0,03
Japanischer Yen
181,59
-2,4000
-1,30
Britische Pfund
0,8559
-0,0003
-0,04
Schweizer Franken
0,9307
0,0024
0,26
Hongkong-Dollar
9,041
0,0016
0,02
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:21 Gold, Öl & Co. in KW 31: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03:46 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31
03:22 KW 31: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02:59 Juli 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen