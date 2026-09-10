|Krypto-Investment
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10.09.2026 19:43:13
Wie viel Gewinn ein Solana-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Am 09.09.2023 lag der Kurs von Solana bei 19,45 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in SOL investiert, befänden sich nun 51,41 Solana in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 09.09.2026 auf 101,71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 228,36 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 422,84 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 06.06.2026 erreicht und liegt bei 62,15 USD. Bei 247,55 USD erreichte der Coin am 18.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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