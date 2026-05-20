TRX-Investition im Fokus 20.05.2026 11:03:13

Wie viel Gewinn ein Tron-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Wie viel Gewinn ein Tron-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

So viel hätten Anleger mit einer frühen Tron-Investition verdienen können.

Tron wurde am 19.05.2025 zu einem Wert von 0,2667 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in TRX investiert worden wären, hätte man nun 3 749,60 Tron im Portfolio. Da sich der TRX-USD-Kurs gestern auf 0,3559 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 334,62 USD wert. Mit einer Performance von +33,46 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,2636 USD und wurde am 22.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Tron liegt derzeit bei 0,3664 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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