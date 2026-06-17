|Lohnendes TRX-Investment?
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17.06.2026 11:03:13
Wie viel Gewinn ein Tron-Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte
Vor 3 Jahren kostete ein Tron 0,070512 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in TRX investiert worden wären, hätte man nun 141 820,60 Tron im Portfolio. Mit dem TRX-USD-Kurs vom 16.06.2026 gerechnet (0,3166 USD), wäre die Investition nun 44 899,27 USD wert. Damit wäre das Investment 348,99 Prozent mehr wert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 22.06.2025 erreicht und liegt bei 0,2636 USD. Am 26.05.2026 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,3754 USD.
Redaktion finanzen.net
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