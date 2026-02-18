Langfristige Performance 18.02.2026 11:03:14

Wie viel Gewinn ein Tron-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Gewinn ein Tron-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Tron Investoren gebracht.

Gestern vor 5 Jahren kostete ein Tron 0,052602 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in TRX investiert, befänden sich nun 1 901,07 Tron in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 17.02.2026 auf 0,2820 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 536,10 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 436,10 Prozent.

Am 16.03.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2122 USD. Am 22.08.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,3664 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Ws Studio1985 / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,184
-0,0013
-0,11
Japanischer Yen
182,042
0,3820
0,21
Britische Pfund
0,872
-0,0019
-0,21
Schweizer Franken
0,9132
0,0011
0,12
Hongkong-Dollar
9,254
-0,0094
-0,10
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Gewinne zur Wochenmitte. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen