Wie viel Gewinn ein Tron-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Gestern vor 5 Jahren kostete ein Tron 0,052602 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in TRX investiert, befänden sich nun 1 901,07 Tron in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 17.02.2026 auf 0,2820 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 536,10 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 436,10 Prozent.
Am 16.03.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2122 USD. Am 22.08.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,3664 USD.
Redaktion finanzen.net
