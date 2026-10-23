Wie viel Gewinn ein Uniswap-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Uniswap war am 22.10.2023 4,202 USD wert. Bei einem UNI-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 380,09 Uniswap in seinem Depot. Da sich der UNI-USD-Kurs gestern auf 6,993 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 644,77 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +66,45 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 10.06.2026 erreicht und liegt bei 2,396 USD. Am 22.09.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 10,20 USD.

Redaktion finanzen.net