Hochrechnung 23.10.2026 11:03:13

Wie viel Gewinn ein Uniswap-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Wie viel Gewinn ein Uniswap-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Vor Jahren Uniswap gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Uniswap war am 22.10.2023 4,202 USD wert. Bei einem UNI-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 380,09 Uniswap in seinem Depot. Da sich der UNI-USD-Kurs gestern auf 6,993 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 644,77 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +66,45 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 10.06.2026 erreicht und liegt bei 2,396 USD. Am 22.09.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 10,20 USD.

Redaktion finanzen.net

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