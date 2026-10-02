UNI-Investment im Fokus 02.10.2026 11:03:14

Wie viel Gewinn ein Uniswap-Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte

Wie viel Gewinn ein Uniswap-Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in Uniswap Anlegern gebracht.

Uniswap kostete gestern vor 3 Jahren 4,655 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in UNI zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 2 148,33 Uniswap. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19 237,01 USD, da sich der Wert von Uniswap am 01.10.2026 auf 8,954 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +92,37 Prozent.

Am 10.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,396 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.09.2026 bei 10,20 USD.

Redaktion finanzen.net

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