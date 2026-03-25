Wie viel Gewinn eine Binance Coin-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Wer vor Jahren in Binance Coin investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 24.03.2023 kostete Binance Coin 322,20 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 3,104 BNB. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 981,36 USD, da Binance Coin am 24.03.2026 638,39 USD wert war. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 981,36 USD entspricht einer Performance von +98,14 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 553,34 USD. Am 07.10.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1 310,96 USD.

Redaktion finanzen.net