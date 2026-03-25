|Profitabler BNB-Einstieg?
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25.03.2026 11:03:13
Wie viel Gewinn eine Binance Coin-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Am 24.03.2023 kostete Binance Coin 322,20 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 3,104 BNB. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 981,36 USD, da Binance Coin am 24.03.2026 638,39 USD wert war. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 981,36 USD entspricht einer Performance von +98,14 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 553,34 USD. Am 07.10.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1 310,96 USD.
Redaktion finanzen.net
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