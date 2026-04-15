Wie viel Gewinn eine Binance Coin-Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Das wäre der Verdienst eines frühen Binance Coin-Einstiegs gewesen.

Binance Coin wurde gestern vor 3 Jahren bei 329,03 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in BNB investiert hätte, befänden sich nun 3,039 Binance Coin in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 14.04.2026 bei einem BNB-USD-Kurs von 613,93 USD 1 865,90 USD wert gewesen. Das entspricht einer Zunahme von 86,59 Prozent.

Am 16.04.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 582,92 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Binance Coin am 07.10.2025 bei 1 310,96 USD..

Redaktion finanzen.net