Wie viel Gewinn eine Chainlink-Investition von vor 1 Jahr abgeworfen hätte

Vor 1 Jahr war ein Chainlink 12,16 USD wert. Bei einer LINK-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 822,43 Chainlink in seinem Portfolio. Mit dem LINK-USD-Kurs von gestern gerechnet (14,70 USD), wäre das Investment nun 12 085,91 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 20,86 Prozent gesteigert.

Am 08.04.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 10,90 USD. Am 15.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 29,48 USD.

