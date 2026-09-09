Wie viel Gewinn eine Dogecoin-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Bei einem frühen Einstieg in Dogecoin hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Gestern vor 3 Jahren war ein Dogecoin 0,063652 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in DOGE investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 15 710,41 Dogecoin. Da sich der DOGE-USD-Kurs gestern auf 0,090033 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 414,45 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 41,45 Prozent zugenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 06.08.2026 bei 0,068944 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 13.09.2025 bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net