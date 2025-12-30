|ADA-Investment
|
30.12.2025 19:43:13
Wie viel Gewinn eine Investition in Cardano von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
Cardano war gestern vor 5 Jahren 0,1918 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5 214,80 ADA. Die gehaltenen Cardano wären gestern 1 840,37 USD wert gewesen, da sich der ADA-USD-Kurs auf 0,3529 USD belief. Das entspricht einem Plus von 84,04 Prozent.
Am 25.12.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,3431 USD. Bei 1,137 USD erreichte die Kryptowährung am 17.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
