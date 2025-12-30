ADA-Investment 30.12.2025 19:43:13

Wie viel Gewinn eine Investition in Cardano von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

Wie viel Gewinn eine Investition in Cardano von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cardano-Engagement verdienen können.

Cardano war gestern vor 5 Jahren 0,1918 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5 214,80 ADA. Die gehaltenen Cardano wären gestern 1 840,37 USD wert gewesen, da sich der ADA-USD-Kurs auf 0,3529 USD belief. Das entspricht einem Plus von 84,04 Prozent.

Am 25.12.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,3431 USD. Bei 1,137 USD erreichte die Kryptowährung am 17.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Morrowind / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1749
0,0001
0,01
Japanischer Yen
184,0695
0,3795
0,21
Britische Pfund
0,8709
-0,0014
-0,15
Schweizer Franken
0,93
-0,0002
-0,02
Hongkong-Dollar
9,1424
0,0023
0,03
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

31.12.25 4. Quartal 2025: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
31.12.25 2025: Das sind die Tops und Flops der DAX-Aktien
30.12.25 2025: So schnitten die ATX-Aktien im vergangenen Jahr ab
28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX beendet letzten Börsentag 2025 mit Rekord -- DAX schließt fester
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen